Пенсії цих осіб зростати не будуть: кого не стосуватиметься індексація у 2025 році

У березні 2025 року відбудеться нова індексація пенсій. Суть цієї процедури в тому, аби актуалізувати виплати пенсіонерів.

Кого не торкнеться індексація Експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу зауважує, що індексація має "підтягнути" пенсію до рівня сучасної зарплати. Читайте також Зберігання газу для Європи: чи зможе Україна допомогти ЄС досягнути енергонезалежності Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Тобто якщо людина вийшла на пенсію давно, то у неї застара зарплата під час розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, аби розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників. За словами Коробкіна, березнева індексація не торкнеться: пенсій, які були призначені після 1 січня 2025 року;

виплат осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років;

максимальних виплат – тих, які складають 10 прожиткових мінімумів (зараз це – 23 610 гривень). Зверніть увагу! Те, як будуть проіндексовані пенсії цьогоріч, поки невідомо.