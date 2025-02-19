19 лютого, 09:59
Пенсії цих осіб зростати не будуть: кого не стосуватиметься індексація у 2025 році
Основні тези
- Індексація пенсій у березні 2025 року не торкнеться пенсій, призначених після 1 січня 2025 року, та виплат осіб, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років.
- Максимальні пенсії, які складають 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень), також не підлягатимуть індексації.
У березні 2025 року відбудеться нова індексація пенсій. Суть цієї процедури в тому, аби актуалізувати виплати пенсіонерів.
Кого не торкнеться індексація
Експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу зауважує, що індексація має "підтягнути" пенсію до рівня сучасної зарплати.
Читайте також Зберігання газу для Європи: чи зможе Україна допомогти ЄС досягнути енергонезалежності
Тобто якщо людина вийшла на пенсію давно, то у неї застара зарплата під час розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, аби розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників.
За словами Коробкіна, березнева індексація не торкнеться:
- пенсій, які були призначені після 1 січня 2025 року;
- виплат осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років;
- максимальних виплат – тих, які складають 10 прожиткових мінімумів (зараз це – 23 610 гривень).
Зверніть увагу! Те, як будуть проіндексовані пенсії цьогоріч, поки невідомо.