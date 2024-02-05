Індексація у березні 2024: чиї виплати не зростуть

У березні пройде чергова індексація пенсій для українців. Проте далеко не усім збільшать виплати через певні умови.

Кому не збільшать виплати

У березні цього року пройде чергова індексація пенсій. Поки що остаточно не відомий її розмір, проте у Мінсоцполітики припустили, що він становитиме 13%. Кінцеве рішення щодо цього питання приймуть до кінця лютого.

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Не відчують індексації ті, хто:

вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;

отримує високі пенсії;

отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.

У останньому випадку, держава доплачує пенсіонерам, чиї виплати не дотягують до мінімальних, аби вони вирівнялися. Після індексації сума збільшення просто замінить доплату від держави, тому фактично для таких осіб нічого не зміниться.

На скільки продовжено ідентифікацію пенсіонерам

Пенсіонери зі статусом ВПО можуть пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Термін продовжили на два місяці, аби усі, хто належать до цієї категорії, встигли пройти процедуру.

Фізична ідентифікація для тих, хто отримує пенсію, або соцвиплати присутня в Україні ще з 2004 року. Це потрібно для підтвердження того, що особа є дійсною та досі живою.

Протягом останніх трьох років для пенсіонерів відмінили цю процедуру через пандемію. А з 1 липня 2023 року її відновили, тому що карантин закінчився.