Комусь 100 гривень, а комусь – аж 1 000 гривень: на скільки зростуть пенсії з 1 липня
У липні відбудеться черговий етап індексації українським пенсіонерам. Підвищення торкнеться тих, хто пішов на заслужений відпочинок за спеціальним законом, як-от про наукову діяльність чи державну службу.
Кого торкнеться індексація у липні
Нагадуємо, що у березні українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. Відтак з 1 липня це торкнеться й решти осіб, які вийшли на пенсію за спеціальними законами (про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність).
Читайте також Майже без зусиль: як замінити пенсійне посвідченняЗверніть увагу, що йдеться про індексацію для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, чиновників, науковців тощо. Водночас у цей перелік не входять журналісти, які отримали своє підвищення ще у березні за загальними правилами.
Розмір індексації, як і у березні, розраховуватиметься індивідуально залежно від виплат особи: комусь підвищать всього на 100 гривень, а комусь – аж на 1 000 гривень.
Надбавка для пенсіонерів у серпні
До Дня незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та іншим учасникам, які мають заслуги перед державою, виплатять доплати. Торік сума надбавки могла становити аж до 5 тисяч гривень.Цікаво, що про розмір, який будуть виплачувати цього року, поки що невідомо.
Додамо, що у 2022 році виплати становили:
- особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривні;
- учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
- особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
- членам сімей загиблих – 966 гривень;
- учасникам війни – 612 гривні.
Алгоритм дій як розрахувати майбутню пенсію
Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:
- Авторизуйтесь в особистому кабінеті;
- Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;
- Перевірте дані про себе;
- Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
- Вкажіть дату звернення;
- Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Також, можна за формулою самому розрахувати суму виплат. Для цього вам потрібно: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.
- Розмір середньої зарплати – заробіток за останні 3 роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Число, що вийде, помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні 3 роки.
- Індивідуальний коефіцієнт зарплати – місячні виплати поділити на середню зарплату по країні. Після цього вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
- Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.