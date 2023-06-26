Комусь 100 гривень, а комусь – аж 1 000 гривень: на скільки зростуть пенсії з 1 липня

У липні відбудеться черговий етап індексації українським пенсіонерам. Підвищення торкнеться тих, хто пішов на заслужений відпочинок за спеціальним законом, як-от про наукову діяльність чи державну службу.

Кого торкнеться індексація у липні

Нагадуємо, що у березні українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. Відтак з 1 липня це торкнеться й решти осіб, які вийшли на пенсію за спеціальними законами (про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність).

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що йдеться про індексацію для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, чиновників, науковців тощо. Водночас у цей перелік не входять журналісти, які отримали своє підвищення ще у березні за загальними правилами.

Розмір індексації, як і у березні, розраховуватиметься індивідуально залежно від виплат особи: комусь підвищать всього на 100 гривень, а комусь – аж на 1 000 гривень.

Надбавка для пенсіонерів у серпні

До Дня незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та іншим учасникам, які мають заслуги перед державою, виплатять доплати. Торік сума надбавки могла становити аж до 5 тисяч гривень.

що про розмір, який будуть виплачувати цього року, поки що невідомо.

Додамо, що у 2022 році виплати становили:

особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

Алгоритм дій як розрахувати майбутню пенсію

Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:

Авторизуйтесь в особистому кабінеті;

Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;

Перевірте дані про себе;

Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

Вкажіть дату звернення;

Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Також, можна за формулою самому розрахувати суму виплат. Для цього вам потрібно: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу.