Комусь 100 гривень, а комусь – аж 1 000 гривень: на скільки зростуть пенсії з 1 липня

26 червня 2023, 17:53
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У липні відбудеться черговий етап індексації українським пенсіонерам. Підвищення торкнеться тих, хто пішов на заслужений відпочинок за спеціальним законом, як-от про наукову діяльність чи державну службу.

Кого торкнеться індексація у липні

Нагадуємо, що у березні українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. Відтак з 1 липня це торкнеться й решти осіб, які вийшли на пенсію за спеціальними законами (про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність).

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Зверніть увагу, що йдеться про індексацію для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, чиновників, науковців тощо. Водночас у цей перелік не входять журналісти, які отримали своє підвищення ще у березні за загальними правилами.

Розмір індексації, як і у березні, розраховуватиметься індивідуально залежно від виплат особи: комусь підвищать всього на 100 гривень, а комусь – аж на 1 000 гривень. 

Надбавка для пенсіонерів у серпні

До Дня незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та іншим учасникам, які мають заслуги перед державою, виплатять доплати. Торік сума надбавки могла становити аж до 5 тисяч гривень.

Цікаво, що про розмір, який будуть виплачувати цього року, поки що невідомо. 

Додамо, що у 2022 році виплати становили:

  • особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;
  • II групи – 3 906 гривень;
  • III групи – 3 391 гривні;
  • учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
  • особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
  • членам сімей загиблих – 966 гривень;
  • учасникам війни – 612 гривні.

Алгоритм дій як розрахувати майбутню пенсію

Для цього можна скористатися сайтом ПФУ, де за допомогою калькулятора можна самостійно вирахувати свою майбутню пенсію:

  • Авторизуйтесь в особистому кабінеті;
  • Виберіть опцію "Пенсійний калькулятор" у верхній панелі;
  • Перевірте дані про себе;
  • Оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • Вкажіть дату звернення;
  • Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Також, можна за формулою самому розрахувати суму виплат. Для цього вам потрібно: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу. 

  • Розмір середньої зарплати – заробіток за останні 3 роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Число, що вийде, помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні 3 роки. 
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати – місячні виплати поділити на середню зарплату по країні. Після цього вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
  • Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01. 
Автор: Валерія Городинська