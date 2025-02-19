Індексація з 1 березня 2025: на скільки зростуть пенсії й кому підвищення не буде

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше підтвердив, що в Україні відбудеться індексація пенсій у березні 2025 року. Попри такі заяви остаточного рішення щодо цього поки немає, як і не визначено рівня індексації, за яким підвищуватимуться пенсії. Однак вже є припущення, які категорії осіб цьогоріч не отримають більших виплат.

Чи відбудеться індексація пенсій з 1 березня 2025 року

Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що за пенсійним законом індексація пенсій повинна відбутися з 1 березня, але щороку коефіцієнт підвищення визначає Кабмін.

До теми На скільки можуть зрости пенсії українців у березні 2025 року

Тим паче цьогоріч у проєкті бюджету вказано, що індексація повинна відбутися не так, як прописано у базовому пенсійному законі, а так, як вирішить Кабмін. Тобто можуть бути нюанси, про які наразі невідомо.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Торік та позаторік відповідно до індексації підвищення виплат мало складати не менше 100 гривень й не більше 1 500 гривень. Щось схоже може бути й цього року.

Водночас Коробкін пояснює, що поки немає остаточного рішення щодо індексації, то можна спрогнозувати її на основі попередніх років.

Кому не проіндексують пенсії

Річ у тім, що сенс індексації у тому, щоб підтягнути пенсії відповідно до сучасних зарплат, адже їхній середній рівень змінюється.

Тобто якщо людина вийшла на пенсію давно, то у неї застара зарплата під час розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, аби розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників,

– каже пан Сергій.

Пенсію можуть не проіндексувати, якщо особі призначили її вже після 1 січня 2025 року.

Якщо ж людина вийшла на пенсію нещодавно, то у неї в розрахунках вказана сучасна зарплата, а тому їй не потрібно підтягати виплату.

Пенсії призначені у попередні 3 роки.

Ці пенсії також фактично не індексують, бо у розрахунках вказана зарплата, яка за теперішніми мірками вважається сучасною. Але для таких пенсіонерів можуть встановити втішну надбавку в розмірі 100 гривень, як це було в попередні роки.

Індексація не торкнеться тих, у кого пенсія складає 10 прожиткових мінімумів.

Йдеться про суму у розмірі 23 610 гривень.

На скільки можуть зрости пенсії після індексації

Попри те, що Верховна рада та закон про бюджет надають Кабміну "простір для маневру", є традиційний механізм визначення коефіцієнта підвищення пенсії. Він залежить від рівня інфляції та темпів зростання середньої заробітної зарплати за попередні роки.

Попередньо у проєкті бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік Міністерство соціальної політики запропонувало здійснити індексацію пенсій з 1 березня 2025 року на 10%. Втім, цей проєкт був на початку року оприлюднений і його ще не затвердили. Крім того, це попередні розрахунки,

– зауважує Сергій Коробкін.

Річ у тім, що НБУ попередньо прогнозував інфляцію на рівні 9% до кінця 2024 року, але її рівень виявився вищим – не менше 12%. Водночас для обрахунку коефіцієнта треба ще й дані щодо рівня середньої зарплати по Україні, а їх ще немає.

За словами експерт, якщо ж інфляція більша, аніж прогнозувалося, то в ідеалі відсоток індексації має бути не 10%, а хоча б 11%.

Зверніть увагу! Як пояснює Коробкін, торік була схожа ситуація, коли на початку січня Мінсоцполітики прогнозувало індексацію на 13%, але вона відбулася лише на 8%. Це пояснили тим, що рівень інфляції сповільнився.

Звідки у ПФУ візьмуть гроші на індексацію

Бюджет Пенсійного фонду насамперед наповнюється коштом страхових внесків. В умовах війни такого наповнення може не вистачати. Однак за рахунок військових, які отримують порівняно з іншими високе грошове забезпечення, надходження до ПФУ відбуваються.

Крім того, десь на дві третини бюджет ПФУ покривається виплатою єдиного внеску. А все решта – дотації з державного бюджету України,

– додає експерт Коробкін.

Відомо, що державний бюджет на сьогодні є дефіцитним, а всі доходи з нього здебільшого виділяються на потреби війська.

Відповідно до проєкту бюджету на цей рік, дохідна частина складає 2,3 трильйона гривень, а видаткова – майже 4 трильйони гривень.

Дефіцит покриватиметься внаслідок запозичень та міжнародної допомоги від партнерів.

Відтак Сергій Коробкін наголошує, що на першу половину 2025 року в України є гроші, аби покрити всі видатки. Отже, відбудеться й індексація, хоч можливо не така суттєва.