Зеленський розповів про індексацію пенсій у березні: скільки пенсіонерів отримають доплати
- Пенсії в Україні будуть проіндексовані на 11,5% з 1 березня, що охопить понад десять мільйонів пенсіонерів.
- Президент Зеленський закликав Пенсійний фонд і обласні влади допомагати пенсіонерам з питаннями щодо виплат.
Прем'єр-міністр Шмигаль у середу, 5 березня, доповів президенту Зеленському про питання фінансової стійкості в Україні. Зокрема, йшлося про індексацію пенсій у березні.
Володимир Зеленський розповів про деталі у традиційному вечірньому зверненні до українців, передає 24 Канал.
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Збільшені пенсії можуть очікувати мільйони пенсіонерів
Вже традиційно Україна проводить індексацію пенсій з 1 березня. Цього року – на 11,5%.
На збільшення виплат можуть очікувати мільйони українських пенсіонерів.
Загалом зараз, у березні, понад десять мільйонів пенсіонерів отримають збільшені виплати,
– повідомив Зеленський.
Зверніть увагу! Уряд встановив ліміти збільшення пенсії внаслідок проведення індексації – від 100 до 1500 гривень.
Президент України також звернувся до Пенсійного фонду, обласних влад тощо і попросив бути максимально уважними щодо цього питання.
"Якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз'яснюйте все й постарайтесь підтримати людей зараз", – додав він.
До слова, перші виплати проіндексованих пенсій уже розпочалися з 4 березня.