Володимир Зеленський розповів про деталі у традиційному вечірньому зверненні до українців, передає 24 Канал.

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Збільшені пенсії можуть очікувати мільйони пенсіонерів

Вже традиційно Україна проводить індексацію пенсій з 1 березня. Цього року – на 11,5%.

На збільшення виплат можуть очікувати мільйони українських пенсіонерів.

Загалом зараз, у березні, понад десять мільйонів пенсіонерів отримають збільшені виплати,

– повідомив Зеленський.

Зверніть увагу! Уряд встановив ліміти збільшення пенсії внаслідок проведення індексації – від 100 до 1500 гривень.

Президент України також звернувся до Пенсійного фонду, обласних влад тощо і попросив бути максимально уважними щодо цього питання.

"Якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз'яснюйте все й постарайтесь підтримати людей зараз", – додав він.

До слова, перші виплати проіндексованих пенсій уже розпочалися з 4 березня.