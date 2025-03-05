Потрібно дочекатися: коли українцям надійдуть проіндексовані виплати

З 1 березня розпочалася індексація пенсійних виплат. Зміни торкнуться більш як 10 мільйонів пенсіонерів.

Як будуть змінюватись пенсії з 1 березня

Цьогорічний показник індексації – 11,5%. В середньому пенсії мають зрости на 556 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Середня пенсія, внаслідок індексації, зросте з 5 789 до 6 345 гривень.

Водночас урядом встановлено ліміти збільшення пенсії, внаслідок проведення індексації:

мінімальне зростання складає – 100 гривень;

максимально можливе збільшення пенсії – 1 500 гривень.

Збільшення пенсійних виплат відбуватиметься для:

9,2 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисяч пенсіонерів, які належали до силових відомств;

98 тисяч осіб, що мають пенсію по інвалідності, а також тих, хто втратив годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;

79,6 тисячі пенсіонерів, які мають інвалідність отриману внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тисячі пенсіонерів, що є колишніми працівниками органів місцевого самоврядування та держслужбовців.

Зверніть увагу! З 4 березня розпочалася виплата проіндексованих пенсій.