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Економіка Соцвиплати Потрібно дочекатися: коли українцям надійдуть проіндексовані виплати
5 березня, 11:58
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Потрібно дочекатися: коли українцям надійдуть проіндексовані виплати

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 березня розпочалася індексація пенсійних виплат для понад 10 мільйонів пенсіонерів.
  • Максимальне збільшення пенсії складає 1 500 гривень, а мінімальне – 100 гривень.

З 1 березня розпочалася індексація пенсійних виплат. Зміни торкнуться більш як 10 мільйонів пенсіонерів.

Як будуть змінюватись пенсії з 1 березня

Цьогорічний показник індексації – 11,5%. В середньому пенсії мають зрости на 556 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Середня пенсія, внаслідок індексації, зросте з 5 789 до 6 345 гривень.

Водночас урядом встановлено ліміти збільшення пенсії, внаслідок проведення індексації:

  • мінімальне зростання складає – 100 гривень;
  • максимально можливе збільшення пенсії – 1 500 гривень.

Збільшення пенсійних виплат відбуватиметься для:

  • 9,2 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;
  • 672 тисяч пенсіонерів, які належали до силових відомств;
  • 98 тисяч осіб, що мають пенсію по інвалідності, а також тих, хто втратив годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • 79,6 тисячі пенсіонерів, які мають інвалідність отриману внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;
  • 23,4 тисячі пенсіонерів, що є колишніми працівниками органів місцевого самоврядування та держслужбовців.

Зверніть увагу! З 4 березня розпочалася виплата проіндексованих пенсій.