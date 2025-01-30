Пенсії зростуть на 10%, але це не точно: чого очікувати від весняної індексації
- З 1 березня 2025 року в Україні планується індексація пенсій, що може призвести до їх підвищення на 10-12% залежно від інфляції та зростання зарплат.
- Індексація пенсій розраховується на основі 50% річної інфляції та 50% середнього зростання зарплат за три роки, з максимальним підвищенням у 1 500 гривень.
З 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій, що призведе до їх підвищення. Пенсійний фонд України заклав у бюджет зростання виплат на 10%, проте фактичний ріст може бути ще більшим.
Як працює індексація
Згідно з бюджетом ПФУ, індексація відбудеться з коефіцієнтом 1,10. Розмір підвищення залежить від середнього зростання зарплат за три роки та рівня інфляції, передає 24 Канал з посиланням на проєкт постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ.
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З урахуванням високої інфляції та підвищення зарплат індексація пенсій може сягнути 11-12%. Під час березневої індексації пенсія збільшується відповідно до певного коефіцієнта, але враховується сума, розрахована за формулою.
Якщо підвищення складе 8%, то пенсія, яка за формулою була 1 230 гривень, зросте до 1 328,4 гривні. Однак фактично виплачуватиметься встановлений державою розмір – 2 361 гривня.
Як розраховується індексація
Вона складається з 50% річної інфляції та 50% середнього зростання зарплат за три роки. Це дозволяє компенсувати знецінення пенсійних виплат.
Зауважте! Остаточні дані щодо індексації будуть оголошені ближче до березня, коли офіційна статистика визначить динаміку зарплат і рівень інфляції.
Кому пенсії не підвищать
Індексація спрямована на осучаснення старих пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх кількох років, перерахунок не отримають.
У 2024 році уряд запровадив тимчасові ліміти на індексацію:
- Максимальне підвищення – 1 500 гривень незалежно від категорії пенсіонера.
- Мінімальне підвищення – 100 гривень.