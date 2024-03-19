Березнева індексація: для кого не перерахували виплати
19 березня 2024, 15:54Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У березні пройшла чергова індексація пенсій, яка зачепила майже 10 мільйонів українців. Проте деякі категорії так і не отримали свої надбавки.
Кого не торкнулася індексація
Тож 1 березня виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, повідомив колишній співробітник ПФУ Сергій Коробкін.
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Також є пенсіонери, які одержують виплати у розмірі 10 мінімальних пенсій – 23 610 гривень. Це максимальна пенсія в Україні й індексуватись також не буде,
– сказав він.
Чия пенсія більше не зростатиме
Після березневої індексації, пенсії для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, вирішили заморозити. Так склалося, тому що у бюджеті не вистачає коштів на такі соцвидатки.Нагадаємо! Це відбувається згідно з постановами Кабміну: №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року зі змінами.
Пенсії зафіксували на такому рівні:
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1 742,50 гривні після індексації);
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1 407,75 гривні);
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);
- в учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).