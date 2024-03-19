Кого не торкнулася індексація

Тож 1 березня виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, повідомив колишній співробітник ПФУ Сергій Коробкін.

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Також є пенсіонери, які одержують виплати у розмірі 10 мінімальних пенсій – 23 610 гривень. Це максимальна пенсія в Україні й індексуватись також не буде,
– сказав він.

Чия пенсія більше не зростатиме

Після березневої індексації, пенсії для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, вирішили заморозити. Так склалося, тому що у бюджеті не вистачає коштів на такі соцвидатки.

Пенсії зафіксували на такому рівні:

  • в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1 742,50 гривні після індексації);
  • в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1 407,75 гривні);
  • в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);
  • в учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).