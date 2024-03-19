Кого не торкнулася індексація

Тож 1 березня виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, повідомив колишній співробітник ПФУ Сергій Коробкін.

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Також є пенсіонери, які одержують виплати у розмірі 10 мінімальних пенсій – 23 610 гривень. Це максимальна пенсія в Україні й індексуватись також не буде,

– сказав він.

Зауважте! Нові суми виплат українці почнуть отримувати вже у березні цього року.

Чия пенсія більше не зростатиме

Після березневої індексації, пенсії для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, вирішили заморозити. Так склалося, тому що у бюджеті не вистачає коштів на такі соцвидатки.

Нагадаємо! Це відбувається згідно з постановами Кабміну: №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року зі змінами.

Пенсії зафіксували на такому рівні: