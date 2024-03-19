Кого не коснулась индексация

Поэтому 1 марта выплаты не пересчитали для бывших прокуроров и судей, сообщил бывший сотрудник ПФУ Сергей Коробкин.

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Также есть пенсионеры, которые получают выплаты в размере 10 минимальных пенсий – 23 610 гривен. Это максимальная пенсия в Украине и индексироваться также не будет,

– сказал он.

Заметьте! Новые суммы выплат украинцы начнут получать уже в марте этого года.

Чья пенсия больше не будет расти

После мартовской индексации, пенсии для ветеранов, которые получили инвалидность вследствие войны, решили заморозить. Так сложилось, потому что в бюджете не хватает средств на такие соцрасходы.

Напомним! Это происходит согласно постановлениям Кабмина: №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с изменениями.

Пенсии зафиксировали на таком уровне: