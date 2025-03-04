У березні українці почали отримувати збільшені пенсії
- В Україні розпочалась виплата проіндексованих пенсій, середній розмір яких зріс на 9,6%.
- Індексація охоплює всіх пенсіонерів, а фінансування здійснюється з коштів солідарної пенсійної системи та державного бюджету.
- Пенсійний фонд провів перерахунок автоматично, тому пенсіонерам не потрібно звертатися до установ для отримання підвищених виплат.
В Україні розпочали виплату проіндексованих пенсій за березень. Пенсійний фонд 3 березня розпочав фінансування, спрямовуючи 1,5 мільярда гривень на виплати через "Укрпошту".
Українці отримують збільшені пенсії
З 4 березня пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати відповідно до встановленого графіка, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Пенсійний фонд провів перерахунок автоматично, тож пенсіонерам не потрібно звертатися до установ. З урахуванням коефіцієнта 1,115 середній розмір пенсій зріс на 9,6% – з 5 790 до 6 345 гривень.
Індексація охоплює всіх пенсіонерів, зокрема:
- тих, хто отримує виплати за загальними та спеціальними пенсійними законами;
- військових;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- чорнобильців;
- науковців;
- чиновників і депутатів.
Фінансування індексації пенсій у 2025 році здійснюватиметься з коштів солідарної пенсійної системи та державного бюджету. У проєкті бюджету Пенсійного фонду передбачено 44,7 мільярда гривень на доплати, які визначені постановами Кабінету Міністрів.
Зауважте! Ці кошти спрямовані не лише на індексацію пенсійних виплат, а й на додаткові заходи соціального захисту для найвразливіших категорій населення.