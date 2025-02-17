На кому з українців не позначиться індексація пенсій

Індексація пенсій в Україні запланована на березень 2025 року, і більшість пенсіонерів отримають збільшення виплат. Однак є й такі, у кого пенсія не зросте.

Кому не підвищать пенсію

Експерти припускають, що пенсії можуть підвищитися на 10-17%, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне – 1 500 гривень, хоча точні цифри поки що не визначені.

З 1 березня щорічно проводиться перерахунок пенсій, збільшуючи середню заробітну плату, з якої сплачено страхові внески, для обчислення пенсії. Під індексацію потрапляє лише "чиста" пенсія, без урахування надбавок.

Важливо! Індексація не буде застосовуватися до пенсій тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх 3 років, оскільки їх пенсії вже актуальні та не потребують збільшення.

Кому пенсію підвищать із запізненням

Індексація пенсій відбудеться у березні, але деяким пенсіонерам збільшення виплат розпочнеться лише у квітні. Перерахунок пенсій буде здійснюватися з урахуванням страхового стажу, здобутого після попереднього перерахунку.

Зауважте! Перерахунок відбудеться автоматично для тих, у кого на лютий поточного року є 2 роки стажу. Якщо стаж здобуто пізніше, необхідно подати заяву в Пенсійний фонд.