Пенсіонери змушені чекати ще місяць на індексацію: кому піднімуть виплати у квітні

Більшість українців вже отримала підвищену пенсію у березні завдяки щорічній індексації. Однак деяким пенсіонерам доведеться зачекати ще 1 місяць.

У квітні індексація відбудеться для пенсіонерів, які й далі працюють. Таких в Україні – близько 0,6 мільйона осіб.

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У працюючих пенсіонерів збільшився стаж, тож перерахунок пенсія відбудеться вже з врахування оновленого стажу.

Що відомо про індексацію пенсій

Щоб вийти на пенсію у 60 років, майбутнім пенсіонерам потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. З кожним роком ця вимога зростатиме.

Цьогоріч в Україні провели наймасштабнішу індексацію пенсій. В середньому пенсія зросла чи ще зросте на 19,7%, тобто десь на 600 гривень. Якщо раніше середня пенсія для пенсіонерів, які не працюють, була на рівні 4 622,59 гривні, то зараз – 5 219,69 гривні.



У Мінсоцполітики пояснили, як зміняться пенсії на конкретних прикладах:

пенсіонер з інвалідністю, який є ліквідатором наслідків ЧАЕС, в середньому отримає в 1400 гривень доплати;

так само й військовий пенсіонер – 1400 гривень до пенсії;

пенсіонер за загальним стажем, за віком, у якого пенсія більша за мінімальну – у середньому отримає 750 гривень доплати.

Тож працюючим пенсіонерам треба ще трішки зачекати до індексації. А от для науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування індексація пенсій настане аж у липні.