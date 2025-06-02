Довгоочікувані надбавки: коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій

У квітні пенсії працюючим пенсіонерам перерахували. Згодом вони отримають свої надбавки.

Коли працюючі пенсіонери отримають надбавки

Виплата надбавок дещо затрималася, повідомляє 24 Канал.

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Це пояснюється тим, що державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування мав отримати інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання цієї звітності – до 10 травня.

Отже, виплати пенсіонери отримають з 1 червня, де буде вже нарахована вся сума доплати, починаючи з 1 квітня. Крім того, для отримання виплати не варто звертатися до Пенсійного фонду – перерахунок відбудеться автоматично.

Хто отримає надбавки до пенсій

В Україні в квітні перерахували пенсії для 630 тисяч працюючих пенсіонерів. Автоматичний перерахунок пенсій виплат відбувся для тих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу.

Отже, якщо станом на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислили, або може враховуватись заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.