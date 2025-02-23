Індексація пенсій: як зміняться виплати після перерахунку

Верховна Рада України та закон про бюджет надають Кабміну "простір для маневру" щодо розрахунку пенсій. Однак існує традиційний механізм визначення коефіцієнта підвищення цих виплат.

Як можуть змінитися пенсії після індексації

Він залежить від рівня інфляції та темпів зростання середньої заробітної зарплати за попередні роки, розказав експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін для 24 каналу.

Читайте також Розрахунок пенсії у 2025: що чекає на тих, хто працював за мінімалку

Так попередньо у проєкті бюджету ПФУ на 2025 рік Мінсоцполітики запропонувало здійснити індексацію пенсій з 1 березня 2025 року на 10%. Але цей проєкт був оприлюднений на початку року, але його ще не затвердили.

Крім того, це попередні розрахунки,

– зазначив Сергій Коробкін.

Зокрема НБУ попередньо прогнозував інфляцію на рівні 9% до кінця 2024 року. Однак її рівень виявився вищим – не менше 12%.

Експерт сказав, що торік була схожа ситуація. Тоді на початку січня Мінсоцполітики прогнозувало індексацію на 13%, однак вона відбулася лише на 8%. Причиною стало те, що рівень інфляції сповільнився.

Зверніть увагу! Проте для обрахунку коефіцієнта потрібні дані щодо рівня середньої зарплати по Україні. Нещодавно ПФУ оприлюднив цей показник за 2024 рік, який склав 17 486,60 гривні.