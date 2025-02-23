Как могут измениться пенсии после индексации

Он зависит от уровня инфляции и темпов роста средней заработной зарплаты за предыдущие годы, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин для 24 канала.

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Так предварительно в проекте бюджета ПФУ на 2025 год Минсоцполитики предложило осуществить индексацию пенсий с 1 марта 2025 года на 10%. Но этот проект был обнародован в начале года, но его еще не утвердили.

Кроме того, это предварительные расчеты,

– отметил Сергей Коробкин.

В частности НБУ предварительно прогнозировал инфляцию на уровне 9% до конца 2024 года. Однако ее уровень оказался выше – не менее 12%.

Эксперт сказал, что в прошлом году была похожая ситуация. Тогда в начале января Минсоцполитики прогнозировало индексацию на 13%, однако она состоялась лишь на 8%. Причиной стало то, что уровень инфляции замедлился.

Обратите внимание! Однако для расчета коэффициента нужны данные по уровню средней зарплаты по Украине. Недавно ПФУ обнародовал этот показатель за 2024 год, который составил 17 486,60 гривны.