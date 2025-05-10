Чи буде індексація пенсій військовослужбовцям у 2025 році

З 1 березня поточного року відбувся перерахунок пенсій військовослужбовцям. Також виплати проіндексували особам рядового і начальницького складу, іншим особам та членам їх родин.

Індексація пенсій військовим

Мова йде про осіб, які мають право на пенсію згідно із ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зокрема підвищення встановлюється у межах визначеного законодавством максимального розміру пенсії. Однак воно не може перевищувати 1 500 гривень.

Індексація пенсій проводиться автоматично. Тому пенсіонерам, зокрема військовим, не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд.

Важливо! Однак індексації підлягають розміри пенсій військових та членів сімей, виплати яким призначені до 31 грудня 2024 року включно.