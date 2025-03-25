Деякі пенсіонери втратили право на пільги після індексації

У березні 2025 року деякі сільські вчителі, які вийшли на пенсію, втратили право на пільги на оплату комунальних послуг. Це сталося після індексації пенсій.

Кому скасували пільги

Причина в тому, що їхній щомісячний дохід після підвищення пенсії перевищив встановлений ліміт у 4,24 тисячі гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У результаті індексації пенсій декому підняли на 300 гривень, а пільги забрали на понад 1,5 тисячі.

Причиною позбавлення пільг стало перевищення граничного доходу, який враховується при наданні допомоги. Під ці ж обмеження потрапили й деякі сільські медики, які також втратили пільги.

Люди скаржаться, що пільги скасували навіть тим, хто живе в небезпечних зонах. Багато хто вважає, що межа у 4 тисячі гривень – надто низька, бо прожити на ці гроші під час війни практично неможливо.

Як ПФУ тепер призначає пільги

У 2025 році уряд змінив підхід до надання пільг – тепер їх призначають з урахуванням середнього доходу всієї сім’ї. Раніше доходи не брали до уваги, і право на пільги мали більше людей.

Зауважте! Через запровадження цих змін у Пенсійному фонді виникли затримки з виплатами. Тим, хто все ж підпадає під оновлені вимоги щодо доходу, пообіцяли перерахувати заборговані кошти у квітні 2025 року.