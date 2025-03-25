Кому отменили льготы

Причина в том, что их ежемесячный доход после повышения пенсии превысил установленный лимит в 4,24 тысячи гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В результате индексации пенсий некоторым подняли на 300 гривен, а льготы забрали на более чем 1,5 тысячи.

Причиной лишения льгот стало превышение предельного дохода, который учитывается при предоставлении помощи. Под эти же ограничения попали и некоторые сельские медики, которые также потеряли льготы.

Люди жалуются, что льготы отменили даже тем, кто живет в опасных зонах. Многие считают, что предел в 4 тысячи гривен – слишком низкий, потому что прожить на эти деньги во время войны практически невозможно.

Как ПФУ теперь назначает льготы

В 2025 году правительство изменило подход к предоставлению льгот – теперь их назначают с учетом среднего дохода всей семьи. Ранее доходы не принимали во внимание, и право на льготы имели больше людей.

Обратите внимание! Из-за введения этих изменений в Пенсионном фонде возникли задержки с выплатами. Тем, кто все же подпадает под обновленные требования по доходу, пообещали перечислить задолженность в апреле 2025 года.