Почему предоставляется социальная пенсия
То есть, если лицо не приобрело достаточного количества стажа в 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Напомним! Сейчас минимум стажа для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.
Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте,
– говорится в сообщении.
Чтобы получить социальную помощь, нужно обратиться в ответственные органы с таким перечнем документов:
- заявление, заполненное по установленному образцу;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;
- декларация о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи (данные берутся за последние шесть месяцев).
Обратите внимание! Если лицо определено недееспособным, нужно приложить копию решения о назначении опекуна.
Предоставляется ли социальная помощь в условиях военного положения
В условиях военного положения эта помощь продолжается. К тому же средства предоставляются еще месяц после его прекращения или отмены.
Выплата помощи не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра. Нормы постановления КМУ от 08 апреля 2020 года № 264 не применяются,
– сообщает Дия.
Важно! Чтобы продолжить получить помощь после завершения действия военного положения, граждане должны обновить документы. На это у таких лиц есть месяц.