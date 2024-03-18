Перерахунок пенсій: як змінились виплати українців з 1 березня

З 1 березня розпочалася масштабна пенсійна індексація. Виплати деяких українців зростуть на понад 1 тисячу гривень.

Які зміни набрали чинності

Показник цьогорічної індексації – 1,0796. Тобто, виплати українців мають бути проіндексовані на 7,96%.

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Індексації підлягають пенсії:

страхові;

виплати чорнобильців;

військові.

Гарантована пенсійна виплата для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років сягнула 3 370 гривень. Відповідно до віку мінімуми стали такі:

пенсіонери до 70 років отримують щонайменше 2 980 гривень;

від 70 до 80 років – 3 240 гривень;

від 80 років – 3 370 гривень.

Інші непрацюючі пенсіонери отримують мінімум 2 725 гривень. Найменший показник зростання пенсійних виплат цьогоріч склав – 100 гривень, найбільший 1 500 гривень.

Виплата перерахованих пенсій проводиться у визначені пенсіонерам дати виплати,

– зазначили у ПФУ

Як зросли виплати

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2 093 до 2 361 гривень. Внаслідок цього виплати військовиїх пенсіонерів зросли так:

мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень – виплати зросли на 1 742,5 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень;

постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень – 562,70 гривень.

Уряд змінив порядок нарахування пенсійних виплат для військових та учасників Революції Гідності. Зі змінами ви можете ознайомитись тут

Як зросли пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: