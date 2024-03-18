Перерахунок пенсій: як змінились виплати українців з 1 березня
Джерело:ПФУ
З 1 березня розпочалася масштабна пенсійна індексація. Виплати деяких українців зростуть на понад 1 тисячу гривень.
Які зміни набрали чинності
Показник цьогорічної індексації – 1,0796. Тобто, виплати українців мають бути проіндексовані на 7,96%.
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Індексації підлягають пенсії:
- страхові;
- виплати чорнобильців;
- військові.
Гарантована пенсійна виплата для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років сягнула 3 370 гривень. Відповідно до віку мінімуми стали такі:
- пенсіонери до 70 років отримують щонайменше 2 980 гривень;
- від 70 до 80 років – 3 240 гривень;
- від 80 років – 3 370 гривень.
Інші непрацюючі пенсіонери отримують мінімум 2 725 гривень. Найменший показник зростання пенсійних виплат цьогоріч склав – 100 гривень, найбільший 1 500 гривень.
Виплата перерахованих пенсій проводиться у визначені пенсіонерам дати виплати,
– зазначили у ПФУ
Як зросли виплати
Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2 093 до 2 361 гривень. Внаслідок цього виплати військовиїх пенсіонерів зросли так:
- мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень – виплати зросли на 1 742,5 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;
- для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень;
- постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень – 562,70 гривень.
Як зросли пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
- для осіб з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;
- ІІ групи – 11 446,77;
- ІІІ групи – 8 585,08.