Перерахунок пенсій: як змінились виплати українців з 1 березня

18 березня 2024, 11:43
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Джерело:

ПФУ

З 1 березня розпочалася масштабна пенсійна індексація. Виплати деяких українців зростуть на понад 1 тисячу гривень.

Які зміни набрали чинності 

Показник цьогорічної індексації – 1,0796. Тобто, виплати українців мають бути проіндексовані на 7,96%.

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Індексації підлягають пенсії:

  • страхові;
  • виплати чорнобильців;
  • військові.

Гарантована пенсійна виплата для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років сягнула 3 370 гривень. Відповідно до віку мінімуми стали такі:

  • пенсіонери до 70 років отримують щонайменше 2 980 гривень;
  • від 70 до 80 років – 3 240 гривень;
  • від 80 років – 3 370 гривень.

Інші непрацюючі пенсіонери отримують мінімум 2 725 гривень. Найменший показник зростання пенсійних виплат цьогоріч склав – 100 гривень, найбільший 1 500 гривень.

Виплата перерахованих пенсій проводиться у визначені пенсіонерам дати виплати,
– зазначили у ПФУ

Як зросли виплати

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2 093 до 2 361 гривень. Внаслідок цього виплати військовиїх пенсіонерів зросли так:

  • мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень – виплати зросли на 1 742,5 гривні;
  • для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
  • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;
  • для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень;
  • постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень – 562,70 гривень.
Нагадаємо! Уряд змінив порядок нарахування пенсійних виплат для військових та учасників Революції Гідності. Зі змінами ви можете ознайомитись тут.

Як зросли пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;
  • ІІ групи – 11 446,77;
  • ІІІ групи – 8 585,08.
Автор: Анастасія Зорик