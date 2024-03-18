Какие изменения вступили в силу
Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть, выплаты украинцев должны быть проиндексированы на 7,96%.
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Индексации подлежат пенсии:
- страховые;
- выплаты чернобыльцев;
- военные.
Гарантированная пенсионная выплата для неработающих пенсионеров старше 65 лет достигла 3 370 гривен. В соответствии с возрастом минимумы стали такие:
- пенсионеры до 70 лет получают не менее 2 980 гривен;
- от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;
- от 80 лет – 3 370 гривен.
Другие неработающие пенсионеры получают минимум 2 725 гривен. Наименьший показатель роста пенсионных выплат в этом году составил – 100 гривен, наибольший 1 500 гривен.
Выплата пересчитанных пенсий производится в определенные пенсионерам даты выплаты,
– отметили в ПФУ
Как выросли выплаты
Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос с 2 093 до 2 361 гривен. Вследствие этого выплаты военных пенсионеров выросли так:
- минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен – выплаты выросли на 1 742,5 гривны;
- для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;
- для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;
- для участников боевых действий – 4 958 гривен – 562,70 гривны;
- пострадавших участников Революции Достоинства – 4 958 гривен – 562,70 гривны.
Как выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- для лиц с инвалидностью І группы – 14 308,46 гривны;
- ІІ группы – 11 446,77 гривны;
- ІІІ группы – 8 585,08 гривны.