Как теперь будут высчитывать пенсии ветеранов
Отныне пенсии ветеранов не связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Они будут начисляться по-другому.
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Ранее гарантированный размер пенсионных выплат для ветеранов высчитывался в таком соотношении:
- 650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность имели люди, получившие инвалидность І группы, вследствие участия в военных действиях;
- 525% – с инвалидностью II группы;
- 360% – с инвалидностью III группы;
- 210% – участники боевых действий;
- 210% – пострадавшие участники Революции Достоинства.
Какие сейчас минимальные пенсии ветеранов
Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Вследствие этого гарантированные пенсии ветеранов стали такими:
- минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 15 347 гривен – выплаты выросли на 1 742,5 гривны;
- для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;
- для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;
- для участников боевых действий – 4 958 гривен – 562,70 гривны;
- пострадавших участников Революции Достоинства – 4 958 гривен – 562,70 гривны.