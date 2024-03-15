Социальный проект помощи
Благотворительная организация Direct Help запускает социальный проект, позволяющий лицам из любой страны мира оказать финансовую поддержку украинцам, пострадавшим в результате войны. Максимальная сумма помощи составляет 3000 гривен.
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Эта инициатива позволяет благотворителям со всего мира непосредственно поддержать граждан Украины, которые в этом нуждаются. Осуществляется это через платформу United4Ukraine.
Как получить помощь
Попросить о поддержке можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help. Согласно, для того, чтобы получить помощь, необходимо выполнить следующие шаги:
- Создать свой профиль.
- Предоставить информацию о себе.
- Объяснить, почему решили попросить помощи;
- Указать, на что будут потрачены полученные деньги.
Администраторы рассмотрят профиль человека и пришлют на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию отправлять средства.
Денежная помощь от ООН
Также пенсионерам, в частности ВПЛ, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией – предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.