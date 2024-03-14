Как распределили средства
Поэтому средства за два месяца распределили следующим образом:
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- на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ – 42,5 миллиарда гривен из них в феврале – 21,5 миллиарда гривен;
- на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства – 17,09 миллиарда гривен, в феврале – 8,6 миллиарда гривен;
- на поддержку малообеспеченных семей – 2,2 миллиарда гривен, в феврале – 1,2 миллиарда гривен;
- предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам – 9,4 миллиарда гривен, в феврале – 4,8 миллиарда гривен;
- на социальную защиту детей и семьи – 3,8 миллиарда гривен, в феврале – 1,9 миллиарда гривен;
- на социальную защиту лиц с инвалидностью – 0,3 миллиарда гривен, в феврале – 0,25 миллиарда гривен.
В этом году социальные расходы являются вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать внутренне перемещенным лицам. В первые месяцы 2024 года Минфин продолжило сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства. Вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности, продолжим эту тенденцию и в дальнейшем.
Возрастные надбавки к пенсии
Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут претендовать на ежемесячные надбавки к выплатам. Их сумма возрастает каждые 5 лет.
Надбавки выглядят следующим образом:
- в 70 лет – до 300 гривен.
- в 75 лет – до 456 гривен.
- в 80 лет – до 570 гривен.