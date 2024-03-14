Як розподілили кошти

Тож кошти за два місяці розподілили наступним чином:

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на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ – 42,5 мільярда гривень із них у лютому – 21,5 мільярда гривень;

на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини – 17,09 мільярда гривень, у лютому – 8,6 мільярда гривень;

на підтримку малозабезпечених сімей – 2,2 мільярда гривень, у лютому – 1,2 мільярда гривень;

надання пільг і житлових субсидій громадянам – 9,4 мільярда гривень, у лютому – 4,8 мільярда гривень;

на соціальний захист дітей та сім’ї – 3,8 мільярда гривень, у лютому – 1,9 мільярда гривень;

на соціальний захист осіб з інвалідністю – 0,3 мільярда гривень, у лютому – 0,25 мільярда гривень.

Роман Єрмоличев Заступник міністра фінансів Цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам. У перші місяці 2024 року Мінфін продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов’язання. Вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби, продовжимо цю тенденцію і надалі.

Вікові надбавки до пенсії

Пенсіонери, які досягнули 70-річного віку, можуть претендувати на щомісячні надбавки до виплат. Їх сума зростає кожних 5 років.

Надбавки виглядають наступним чином:

у 70 років — до 300 гривень.

у 75 років — до 456 гривень.

у 80 років — до 570 гривень.

Нагадаємо! Щоб отримати надбавку загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.