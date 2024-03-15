Соціальний проєкт допомоги

Благодійна організація Direct Help запускає соціальний проєкт, що дозволяє особам з будь-якої країни світу надати фінансову підтримку українцям, що постраждалим внаслідок війни. Максимальна сума допомоги становить 3000 гривень.

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Ця ініціатива дозволяє благодійникам з усього світу безпосередньо підтримати громадян України, які цього потребують. Здійснюється це через платформу United4Ukraine.

Зауважте! Для тих, хто бажає скористатися цією можливістю, необхідно зайти на сторінку проєкту та пройти процедуру реєстрації або звернутися із запитом до особистих повідомлень на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Як отримати допомогу

Попросити про підтримку можна через соціальний проєкт благодійної організації Direct Help. Відповідно, для того, щоб отримати допомогу, необхідно виконати наступні кроки:

Створити свій профіль. Надати інформацію про себе. Пояснити, чому вирішили попросити допомоги; Вказати, на що будуть витрачені отримані гроші.

Адміністратори розглянуть профіль людини та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді профіль зможуть переглядати благодійники й за бажанням надсилати кошти.

Зверніть увагу! Форму реєстрації можна знайти на сторінці проєкту або написати в особисті повідомлення на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Грошова допомога від ООН

Також пенсіонерам, зокрема ВПО, що проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією – надається грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Зауважте! Перелік таких пенсіонерів формується відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Ці виплати здійснюються без звернення особи до ВПП або ПФУ.