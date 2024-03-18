Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,50 гривны (+5 копеек против 15 марта), а продажа – 39 гривен (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,65 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,82 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,93 гривны (+13 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+13 копеек). Евро покупают по 42,50 гривны (+20 копеек), а продают за 42,65 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,63 гривны (+22 копейки), а продажа – 39 гривен (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+22 копейки), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,43 гривны (+36 копеек), а продажа – 42,78 гривны (+13 копеек).

Что будет с курсом

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курсовые колебания на рынке будут происходить, но назвать значительными их нельзя.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Дальнейшее уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка пока маловероятно, поскольку курсообразование на наличном рынке формируется на основе курсов межбанка. Объединение курсов может произойти только в случае, если на наличном рынке предложение будет превалировать над спросом.

По прогнозам Лесового, коридоры курсовых колебаний после 20 марта на межбанке будут – 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро. А вот на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Заметьте! На валютном рынке на этой неделе ситуация будет стабильной Больше всего на это будет влиять вероятный рост спроса.

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