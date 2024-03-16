Почему украинцы начали забирать деньги из банков

Как рассказал 24 Каналу экономический эксперт Даниил Монин, в январе наблюдалось отрицательное сальдо по депозитам. Причиной такого стал рост напряжения в обществе и туманность перспектив на этот год.

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Даниил Монин Экономический эксперт Безусловно новый закон о мобилизации, в котором возможна норма по экспроприации (принудительное лишение собственности – 24 Канал) активов тоже влияет. Я надеюсь, она не будет проголосована в такой редакции.

Обратите внимание! В новом законопроекте по мобилизации, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут арестовывать банковские счета и ценности уклонистов. Впрочем, этот проект только зарегистрирован в парламенте, а не принят. Кроме того, по словам председателя финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, нормы по блокированию счетов не будут поддержаны.

Зато экономист Илья Несходовский во время разговора с 24 Каналом объяснил, что такая ситуация вполне логична, ведь накануне Нового года в Украине выросли депозиты. Поэтому сейчас наблюдается отток.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" В целом, если посмотреть на динамику в течение последнего года, то отток не является показательным к тому, что рынок постепенно идет к уменьшению количества депозитов. То есть у нас в декабре был большой плюс, а в январе состоялся определенный минус.

Несходовский говорит, что в январе для многих украинцев закончился срок размещения депозита. Впрочем, люди не продлили его и забрали средства.

Население просто решило подождать, посмотреть, какие в дальнейшем будут решения в том же правительства, решение парламента, будет ли блокировка счетов, и исходя из этого уже принимать решение продолжать депозит, или нет,

– добавил эксперт.

Какой отток по депозитам

Как сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в первый месяц 2024 года отток депозитов в гривнах был довольно заметен.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

Обратите внимание! По статистике НБУ, гривневые кредиты населению выросли на 2,3%, а бизнесу уменьшились на 0,7%. Также, сократились вклады в национальной валюте – 3,2% (-51,3 миллиарда гривен) до 1 577,1 миллиарда гривен.

Гетманцев несмотря на это уверяет, что украинская банковская система показала себя только с лучшей стороны, поэтому "измены" в этой ситуации нет.

Ее стабильность и надежность завоевала доверие украинцев, которые продолжили нести деньги в банки,

– отмечает он.