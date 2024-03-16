Чому українці почали забирати гроші з банків
Як розповів 24 Каналу економічний експерт Данило Монін, у січні спостерігалося негативне сальдо по депозитах. Причиною такого стало зростання напруги у суспільстві та туманність перспектив на цей рік.
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Безумовно новий закон про мобілізацію, в якому можлива норма щодо експропріації (примусове позбавлення власності – 24 Канал) активів теж впливає. Я сподіваюся, вона не буде проголосована в такій редакції.
Натомість економіст Ілля Несходовський під час розмови з 24 Каналом пояснив, що така ситуація цілком логічна, адже напередодні Нового року в Україні виросли депозити. Відтак зараз спостерігається відтік.
В цілому, якщо подивитися на динаміку протягом останнього року, то відтік не є показовим до того, що ринок поступово йде до зменшення кількості депозитів. Тобто у нас у грудні був великий плюс, а у січні відбувся певний мінус.
Несходовський каже, що у січні для багатьох українців закінчився термін розміщення депозиту. Втім, люди не продовжили його і забрали кошти.
Населення просто вирішило зачекати, подивитися, які надалі будуть рішення в тому ж уряду, рішення парламенту, чи буде блокування рахунків, й виходячи з цього вже приймати рішення чи продовжувати депозит, чи ні,
– додав експерт.
Який відплив по депозитах
Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у перший місяць 2024 року відплив депозитів у гривнях був доволі помітний.
Це найбільші темпи й обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.
Гетманцев попри це запевняє, що українська банківська система показала себе лише з найкращого боку, тому "зради" у цій ситуації немає.
Її стабільність та надійність завоювала довіру українці, які продовжили нести гроші до банків,
– наголошує він.