Курс валют у банках

Станом на ранок 18 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,50 гривні (+5 копійок проти 15 березня), а продаж – 39 гривень (+5 копійок).

Читайте також "Зрада" чи проста сезонність: у чому проблема зменшення кількості депозитів серед українців

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,65 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,82 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,93 гривні (+13 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+13 копійок). Євро купують за 42,50 гривні (+20 копійок), а продають за 42,65 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,63 гривні (+22 копійки), а продаж – 39 гривень (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+22 копійки), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,43 гривні (+36 копійок), а продаж – 42,78 гривні (+13 копійок).

Що буде з курсом

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курсові коливання на ринку будуть відбуватися, але назвати значними їх не можна.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Подальше зменшення різниці між курсами міжбанку і готівкового ринку наразі поки що малоймовірне, оскільки курсоутворення на готівковому ринку формується на основі курсів міжбанку. Об'єднання курсів може статися тільки у випадку, якщо на готівковому ринку пропозиція превалюватиме над попитом.

За прогнозами Лєсового, коридори курсових коливань після 20 березня на міжбанку будуть – 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. А от на готівковому ринку — 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Зауважте! На валютного ринку цього тижня ситуація буде стабільною Найбільше на це впливатиме імовірне зростання попиту.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.