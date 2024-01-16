Пенсії зростуть менше ніж очікувалося: якою буде нова індексація

На вчасність проведення індексації впливає загальна ситуація в країні, зокрема події на фронті. Також час проведення перерахунку може змінитись, через затримку міжнародної грошової допомоги.

Як зросте пенсія після індексації

Відповідно до плану ПФУ, індексація має відбутися на початку березня. Показник тогорічного зростання виплат склав 19,7%. Цьогорічний, за словами нардепа Данила Гетманцева буде – 13%.

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Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики З тих тенденцій, що спостерігалися протягом 2023 року, вже можна приблизно орієнтуватись на розмір індексації – 13%.

Розмір індексації розраховується за чітко визначеною формою. Станом на зараз вона така: до 50% інфляції у 2023 році додаємо середнє значення зростання зарплат за останні 3 роки (з 2020 до 2023 років);

Окремі значення з цієї формули уже відомі. Зокрема, у Держстаті повідомили, що 50% від тогорічної інфляції – 12,9%. Відомі також показники зростання зарплати у 2020 – 2021 та 2021 – 2022 роках. А от значення 2022 – 2023 років поки що неопубліковане.

У кого уже виросли пенсії

З 1 січня 2024 року виросли виплати громадян, які отримують мінімальну пенсію. Це сталося через зростання прожиткового мінімуму для певних категорій осіб. Тепер ці виплати складають 2 361 замість 2 093 гривень.

Також зросла мінімальна зарплата, відповідно пенсії для осіб старше 65 років, які набули повний стаж (30 років для жінок, 35 – для чоловіків) стали більшими і тепер становлять 2 840 гривень. З квітня ці виплати мають бути 3 200 гривень.

Зростання вказаних пенсій у квітні пов'язане зі збільшенням мінімальної зарплати до 8 000 гривень.