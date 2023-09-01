Підвищення пенсій: чи буде індексація виплат у 2024 році

Зростання пенсії у 2024 році відбуватиметься автоматично. У бюджеті на наступний рік уже заплановане зростання більшості соціальних виплат.

Чи буде зростання пенсій у 2024 році

У 2024 році, попри складну економічну ситуацію, індексації виплат відбудуться. Перша заступниця міністра соцполітики – Дарина Марчак розповіла, коли українцям чекати підвищення виплат, передає 24 Канал.

Читайте також Нові податки, незмінні пенсії та субсидії, які можуть зрости: кого торкнуться зміни у вересні

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету.

Марчак пояснила, що точну суму підвищень поки що назвати неможливо. Оскільки на це прямо вплине інфляція. Коли буде відома повна статистика 2023 року, тоді можна буде проводити точніші розрахунки.