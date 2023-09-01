Підвищення пенсій: чи буде індексація виплат у 2024 році
Джерело:Українське Радіо
Зростання пенсії у 2024 році відбуватиметься автоматично. У бюджеті на наступний рік уже заплановане зростання більшості соціальних виплат.
Чи буде зростання пенсій у 2024 році
У 2024 році, попри складну економічну ситуацію, індексації виплат відбудуться. Перша заступниця міністра соцполітики – Дарина Марчак розповіла, коли українцям чекати підвищення виплат, передає 24 Канал.
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Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету.
Марчак пояснила, що точну суму підвищень поки що назвати неможливо. Оскільки на це прямо вплине інфляція. Коли буде відома повна статистика 2023 року, тоді можна буде проводити точніші розрахунки.
Зараз держава проводить виплати для всіх громадян, зокрема і тих, що знаходяться в окупації, за кордоном чи на прифронтових територіях.
Якщо людина має право на пенсію, то нарахування проводяться. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо.
– уточнила Марчак
Цьогоріч були проблеми з нарахуванням виплат для тих громадян, які набули пенсійного віку безпосередньо за кордоном. Проте зараз ці питання вирішені. Кабмін врегулював можливість подавати та відновлювати документи онлайн, завдяки сервісу "Дія".У Мінсоцполітики сподіваються, що у 2024 році їм вдасться вкластися у бюджет, який був у 2023 році.