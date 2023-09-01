Будет ли рост пенсий в 2024 году

В 2024 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, индексации выплат состоятся. Первая заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала, когда украинцам ожидать повышения выплат, передает 24 Канал.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна проходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета.

Марчак объяснила, что точную сумму повышений пока назвать невозможно. Поскольку на это напрямую повлияет инфляция. Когда будет известна полная статистика 2023 года, тогда можно будет проводить более точные расчеты.