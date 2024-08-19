Чи варто розраховувати пенсіонерам на індексацію виплат до кінця року
Відомо, що індексація в Україні проводиться лише один раз в рік. Водночас для деяких пенсіонерів щороку, крім індексації, передбачені й індивідуальні одноразові виплати.
Чи чекати на ще одну індексацію до кінця року
У 2024 році індексація пенсії відбулася у березні і охопила понад 10 мільйонів пенсіонерів. Як зазначив у розмові із 24 Каналом експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, до кінця року додаткової індексації пенсій не планується.
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Однак, можливе проведення індивідуальних перерахунків і одноразових виплат до пенсії на День Незалежності. Адже відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога.
Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів і гетто, визнані особами з інвалідністю отримають:
- І група – 3 100 гривень,
- ІІ група – 2 900 гривень,
- ІІІ група – 2 700 гривень.
Також виплати передбачені для наступних категорій:
- Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів і гетто, а також діти, які народилися в таких місцях, де їх батьки були примусово утримані – по 1 000 гривень.
- Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень.
- Члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, а також дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва чи інших причин і які не одружилися вдруге – по 650 гривень.