Чи чекати на ще одну індексацію до кінця року

У 2024 році індексація пенсії відбулася у березні і охопила понад 10 мільйонів пенсіонерів. Як зазначив у розмові із 24 Каналом експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, до кінця року додаткової індексації пенсій не планується.

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Однак, можливе проведення індивідуальних перерахунків і одноразових виплат до пенсії на День Незалежності. Адже відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога.

Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів і гетто, визнані особами з інвалідністю отримають:

І група – 3 100 гривень,

ІІ група – 2 900 гривень,

ІІІ група – 2 700 гривень.

Також виплати передбачені для наступних категорій: