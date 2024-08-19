Ждать ли еще одну индексацию до конца года
В 2024 году индексация пенсии состоялась в марте и охватила более 10 миллионов пенсионеров. Как отметил в разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, до конца года дополнительной индексации пенсий не планируется.
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Однако, возможно проведение индивидуальных перерасчетов и единовременных выплат к пенсии на День Независимости. Ведь в соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь.
В частности, лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей и гетто, признаны лицами с инвалидностью получат:
- І группа – 3 100 гривен,
- ІІ группа – 2 900 гривен,
- ІІІ группа – 2 700 гривен.
Также выплаты предусмотрены для следующих категорий:
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей и гетто, а также дети, которые родились в таких местах, где их родители были принудительно удержаны – по 1 000 гривен.
- Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен.
- Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, а также жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или иных причин и которые не женились во второй раз – по 650 гривен.