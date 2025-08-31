Чи буде індексації зарплат у вересні
- Індексація заробітних плат у вересні відбудеться на рівні серпня.
- Водночас вона торкнеться лише тих, у кого базовим місяцем був січень або лютий 2025 року.
У вересні відбудеться індексація заробітних плат на рівні серпня. Однак зміни відчують не всі.
Чи очікувати на індексацію зарплат у вересні?
Йдеться про тих осіб, в кого "базовим" місяцем визначено січень та лютий 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
Зокрема вперше право на індексацію виникло у липні 2025 році. Але не для всіх базових місяців. Зарплату в липні мали індексувати ті, у кого базовим був січень або лютий 2025 року.
Зверніть увагу! Якщо оклади підвищували у березні-червні, то права на індексацію не було з січня по серпень місяць.
Чи зміниться в Україні мінімальна зарплата?
Кабінет міністрів України затвердив другий сценарій макроекономічного прогнозу. У ньому спрогнозовані відповідні наслідки для економки країни, зокрема й очікування щодо мінімальної зарплати:
- з 1 січня 2026 року – 8 647 гривень (замість очікуваних 8 688 гривень);
- з 1 січня 2027 року – 9 347 гривень (замість 9 374 гривні);
- з 1 січня 2028 року – 9 997 гривень (замість 10 059 гривень).
Однак розмір прожиткового мінімуму у 2026 році буде більшим, ніж очікувалось:
- на одну особу – 3 209 гривень (замість очікуваних 3 171 гривні);
- дітей віком до 6 років – 2 817 гривень (замість 2 783 гривні);
- дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривні (замість 2 471 гривні);
- працездатних осіб – 3 328 гривень (замість 3 288 гривень);
Зауважте! Для осіб, які втратили працездатність, надаватимуть 2 595 гривень (замість очікуваних 2 564 гривні).
Яка наразі мінімальна зарплата в Україні?
- Станом на 2025 рік мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень.
- З мінімальної зарплати людині слід сплачувати 1 840 гривень податків.