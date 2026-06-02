Індексація зарплат із червня: як перерахують виплати українцям

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком у квітні зріс до 104,2%. Це означає, що в червні працівники можуть отримати зарплати з перерахунком.

Індексація зарплат у червні

Про те, коли проводять перерахунок виплат, йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2026 рік".

За статтею 41 закону про держбюджет обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) щодо індексації грошових доходів почалося "з нуля", від січня 2026 року.

Нараховується індексація, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить 103%.

Так, першу індексацію очікували ще у квітні. Однак перший вагомий індекс інфляції, у лютому, був меншим від порогу індексації та становив 101,0%.

У березні ІСЦ наростаючим підсумком був на рівні 102,7%. Тобто теж меншим від 103%.

Квітневий індекс інфляції, який оприлюднили в Держстаті, становить 101,4%. Тобто індекс споживчих цін наростаючим підсумком – 104,2%. Тут ІСЦ вже перевищує поріг індексації.

Зауважте! ІСЦ наростаючим підсумком розраховують за спеціальною формулою. Для цього щомісячні індекси інфляції у відсотках потрібно поділити на 100. Потім перемножити отримані показники (з місяця, від якого почався відлік). Отримане значення треба помножити на 100%.

Тож, зарплати за червень 2026 року треба індексувати.

Право на індексацію є для базових січня та лютого. За січень коефіцієнт розрахунку становить 4,2%. Тобто сума індексації – 139,78 гривні.

У базовому лютому з коефіцієнтом 3,1% індексація становитиме 103,17 гривні.

Уникнути індексації можна, якщо протягом травня підвищити оклади на будь-яку суму. Водночас оклади можна збільшити від 1 червня. У такому випадку треба врахувати, що сума підвищення має перекрити можливу індексацію.

Важливо також пам'ятати, що індексації підлягає лише та частина зарплати, яка дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних. У 2026 році цей показник становить 3328 гривень.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум є основним державним стандартом, який визначає мінімально необхідний рівень забезпечення людини.

Зокрема існують різі види показника. Це загальний прожитковий мінімум; прожитковий мінімум для працездатних і тих, хто втратив працездатність. Є також спеціальні показники на дітей – до 6 років і з 6 до 18 років.