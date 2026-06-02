Индексация зарплат в июне

О том, когда проводят перерасчет выплат, говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2026 год".

По статье 41 закона о госбюджете вычисление индекса потребительских цен (ИПЦ) по индексации денежных доходов началось "с нуля", с января 2026 года.

Начисляется индексация, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит 103%.

Так, первую индексацию ожидали еще в апреле. Однако первый весомый индекс инфляции, в феврале, был меньше порога индексации и составил 101,0%.

В марте ИПЦ нарастающим итогом был на уровне 102,7%. То есть тоже меньше 103%.

Апрельский индекс инфляции, который обнародовали в Госстате, составляет 101,4%. То есть индекс потребительских цен нарастающим итогом – 104,2%. Здесь ИПЦ уже превышает порог индексации.

Заметьте! ИПЦ нарастающим итогом рассчитывают по специальной формуле. Для этого ежемесячные индексы инфляции в процентах нужно разделить на 100. Затем перемножить полученные показатели (с месяца, от которого начался отсчет). Полученное значение нужно умножить на 100%.

Поэтому, зарплаты за июнь 2026 года надо индексировать.

Право на индексацию есть для базовых января и февраля. За январь коэффициент расчета составляет 4,2%. То есть сумма индексации – 139,78 гривны.

В базовом феврале с коэффициентом 3,1% индексация составит 103,17 гривны.

Избежать индексации можно, если в течение мая повысить оклады на любую сумму. В то же время оклады можно увеличить от 1 июня. В таком случае надо учесть, что сумма повышения должна перекрыть возможную индексацию.

Важно также помнить, что индексации подлежит только та часть зарплаты, которая равна прожиточному минимуму для трудоспособных. В 2026 году этот показатель составляет 3328 гривен.

Напомним, что прожиточный минимум является основным государственным стандартом, который определяет минимально необходимый уровень обеспечения человека.

В частности существуют различные виды показателя. Это общий прожиточный минимум; прожиточный минимум для трудоспособных и тех, кто потерял трудоспособность. Есть также специальные показатели на детей – до 6 лет и с 6 до 18 лет.