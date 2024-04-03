Індексація зарплати у 2024 році: коли чекати на нові виплати

Цього року можу відбутися індексація зарплат для усіх працівників. Сума підвищення буде у кожного різна.

Індексація зарплат з боку роботодавця

Якщо роботодавець не індексує заплату своїм співробітникам або робить це з запізненням, він понесе відповідальність:

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фінансову – штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

адміністративну – стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо: неповнолітнього; вагітної жінки; батька-одинака; батька, який виховує дитину до 14 років; батька, який виховує дитину-інваліда.



Коли чекати на індексацію

Це регулюється постановою №1078, від 17 липня 2023 року. Згідно з нею індексації мають проводити всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також ФОП, які використовують працю найманих працівників.

У 2023 році індексацію було призупинено, проте у 2024 році такого рішення не було. Тож тепер ця процедура є обов'язковою до виконання.

Виплати індексують з першого числа місяця, після місяця, у якому офіційно опубліковано Держстатом індекс споживчих цін, який публікується не пізніше 10 числа кожного місяця.

Тож місяцем нарахування індексації мав стати грудень 2023 року. Проте враховуючи, що процедуру індексації відновили лише у січні цього року, тоді той місяць у якому було підвищено заробітну плату і буде вважатися базовим місяцем для індексації.

На скільки зростуть виплати

Індексація зарплат населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг 103%. Варто зауважити, що індексації підлягає лише частина зарплати, а саме, та яка відповідає прожитковому мінімуму.

Тобто, якщо у людини зарплата 10 000 гривень, проіндексують лише 3 028 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб.