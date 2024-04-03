Индексация зарплат со стороны работодателя

Если работодатель не индексирует заплату своим сотрудникам или делает это с опозданием, он понесет ответственность:

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  • финансовую – штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;
  • административную – взыскание от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен в отношении:
    • несовершеннолетнего;
    • беременной женщины;
    • отца-одиночки;
    • отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;
    • отца, воспитывающего ребенка-инвалида.

Когда ждать индексацию

В 2023 году индексация была приостановлена, однако в 2024 году такого решения не было. Поэтому теперь эта процедура является обязательной к исполнению.

Поэтому месяцем начисления индексации должен был стать декабрь 2023 года. Однако учитывая, что процедуру индексации восстановили только в январе этого года, тогда тот месяц в котором была повышена заработная плата и будет считаться базовым месяцем для индексации.

На сколько вырастут выплаты

Индексация зарплат населения проводится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Стоит заметить, что индексации подлежит только часть зарплаты, а именно, и которая соответствует прожиточному минимуму.

То есть, если у человека зарплата 10 000 гривен, проиндексируют только 3 028 гривен – прожиточный минимум для трудоспособных лиц.