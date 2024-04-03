Индексация зарплат со стороны работодателя
Если работодатель не индексирует заплату своим сотрудникам или делает это с опозданием, он понесет ответственность:
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- финансовую – штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;
- административную – взыскание от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен в отношении:
- несовершеннолетнего;
- беременной женщины;
- отца-одиночки;
- отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;
- отца, воспитывающего ребенка-инвалида.
Когда ждать индексацию
В 2023 году индексация была приостановлена, однако в 2024 году такого решения не было. Поэтому теперь эта процедура является обязательной к исполнению.
Поэтому месяцем начисления индексации должен был стать декабрь 2023 года. Однако учитывая, что процедуру индексации восстановили только в январе этого года, тогда тот месяц в котором была повышена заработная плата и будет считаться базовым месяцем для индексации.
На сколько вырастут выплаты
Индексация зарплат населения проводится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Стоит заметить, что индексации подлежит только часть зарплаты, а именно, и которая соответствует прожиточному минимуму.
То есть, если у человека зарплата 10 000 гривен, проиндексируют только 3 028 гривен – прожиточный минимум для трудоспособных лиц.