Індексація зарплат з боку роботодавця

Якщо роботодавець не індексує заплату своїм співробітникам або робить це з запізненням, він понесе відповідальність:

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  • фінансову – штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;
  • адміністративну – стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо:
    • неповнолітнього;
    • вагітної жінки;
    • батька-одинака;
    • батька, який виховує дитину до 14 років;
    • батька, який виховує дитину-інваліда.

Коли чекати на індексацію

У 2023 році індексацію було призупинено, проте у 2024 році такого рішення не було. Тож тепер ця процедура є обов'язковою до виконання.

Тож місяцем нарахування індексації мав стати грудень 2023 року. Проте враховуючи, що процедуру індексації відновили лише у січні цього року, тоді той місяць у якому було підвищено заробітну плату і буде вважатися базовим місяцем для індексації.

На скільки зростуть виплати

Індексація зарплат населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг 103%. Варто зауважити, що індексації підлягає лише частина зарплати, а саме, та яка відповідає прожитковому мінімуму.

Тобто, якщо у людини зарплата 10 000 гривень, проіндексують лише 3 028 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб.