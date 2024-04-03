Індексація зарплат з боку роботодавця
Якщо роботодавець не індексує заплату своїм співробітникам або робить це з запізненням, він понесе відповідальність:
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- фінансову – штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;
- адміністративну – стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо:
- неповнолітнього;
- вагітної жінки;
- батька-одинака;
- батька, який виховує дитину до 14 років;
- батька, який виховує дитину-інваліда.
Коли чекати на індексацію
У 2023 році індексацію було призупинено, проте у 2024 році такого рішення не було. Тож тепер ця процедура є обов'язковою до виконання.
Тож місяцем нарахування індексації мав стати грудень 2023 року. Проте враховуючи, що процедуру індексації відновили лише у січні цього року, тоді той місяць у якому було підвищено заробітну плату і буде вважатися базовим місяцем для індексації.
На скільки зростуть виплати
Індексація зарплат населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг 103%. Варто зауважити, що індексації підлягає лише частина зарплати, а саме, та яка відповідає прожитковому мінімуму.
Тобто, якщо у людини зарплата 10 000 гривень, проіндексують лише 3 028 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб.