Державні нафтопереробні компанії Індії проводять спільні переговори з Росією щодо укладення довгострокової угоди на імпорт нафти. Про це повідомляють джерела в уряді Індії.

Переговори між Індією та Росією вже ведуться

Приватні індійські нафтопереробні компанії Nayara Energy і Reliance Industries вже уклали угоди на імпорт російської нафти. Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

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Зазначається, що країни ще мають остаточно узгодити умови, включаючи валюту, в якій здійснюватимуться платежі за імпорт. Співрозмовник додав, що індійські приватні нафтопереробні компанії можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними колегами пізніше.

Спільні переговори державних переробників з Росією вже ведуться,

– повідомило джерело.

За повідомленнями, Індії потрібні "передбачувані та стабільні" поставки нафти, оскільки вона збільшує свої нафтопереробні потужності для задоволення зростаючого попиту на паливо. Росія є головним постачальником нафти для Індії, яка є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі.

! Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, яка продається зі знижкою. А все тому, що західні країни уникали закупівель через санкції, що були накладені на Росію після її вторгнення в Україну у лютому 2022 року.