Цікавить не лише нафта: Індія поклала око на цінні російські родовища

Індія розмірковує над тим, щоб придбати активи із видобутку коксівного вугілля в Росії. У такий спосіб Нью-Делі прагне гарантувати собі стабільні постачання стратегічно важливої для неї сировини.

Які вугілля шукає Індія в Росії

За словами трьох джерел, минулого місяця індійська делегація вже відвідала Росію та провела попередні переговори з представниками влади та вугільної промисловості, пише Reuters.

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Російськими родовищами зацікавилися дві індійські державні компанії:

Steel Authority of India (SAIL);

та NMDC.

І SAIL, і NMDC вивчають можливості постачання сировини та ведуть переговори з Росією,

– зазначило одне з джерел.

Ба більше, SAIL вже нібито навіть створила внутрішню робочу групу для аналізу цього питання.

Така активність пояснюється тим, що у січні уряд Індії офіційно визнав коксівне вугілля критично важливим і стратегічним ресурсом через значну залежність країни від імпорту.

Нині понад половину потреб у коксівному вугіллі країна покриває за рахунок Австралії, а решту імпортує з Росії, США та інших країн.

Які ще копалини потрібні Нью-Делі

Окрім вугілля, Індія зацікавлена також російським нікелем і прагне значно збільшити імпорт сировини. Перші консультації щодо збільшення постачань між сторонами буцімто відбулися ще у квітні в Нью-Делі.

Нікель має ключове значення для розвитку індійської галузі електромобілів, зокрема виробництва акумуляторів,

– зазначає видання.

Індійський уряд планує, що до 2030 року частка електрокарів у продажах зросте:

в секторі легкових автомобілів – з 6% до 30%;

серед двоколісного транспорту – з 9% аж до 80%.

Але для цього потрібно суттєво наростити постачання нікелю.

Також цей метал широко використовується у виробництві нержавіючої сталі. Оскільки країна хоче збільшити її виробництво та прискорити перехід до чистішої енергетики, то активно шукає стабільні джерела постачання ключової сировини.

Наразі Індія закуповує нікель переважно в Китаї, Японії, Норвегії та США, тоді як поставки з Росії залишаються незначними.

Зауважте! Нью-Делі також налаштоване забезпечити надійні постачання інших важливих матеріалів, зокрема літію, кобальту та рідкісноземельних елементів.