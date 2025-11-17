Укр Рус
17 листопада, 17:01
3

Індія підписала масштабну газову угоду зі США: як це вплине на тарифи Трампа

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Індія підписала контракт на імпорт 2,2 мільйона тонн американського СПГ з трьома американськими компаніями, що значно збільшить частку США в імпорті Індії.
  • Газова угода може позитивно вплинути на торгівельні відносини зі США та допомогти в переговорах щодо зниження тарифів, які були введені адміністрацією Трампа.

Індія зміцнює енергетичне партнерство зі США, підписавши перший довгостроковий контракт на імпорт скрапленого природного газу (СПГ). У такий спосіб Нью-Делі сподівається просунутися і в торгівельній угоді з Вашингтоном.

Яку угоду уклала Індія? 

Найбільші нафтопереробні компанії Індії, за угодою, імпортують 2,2 мільйона тонн американського СПГ у наступному році, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Мова йде про державні НПЗ, які оголосили спільний тендер на закупівлі газу. До них належать: 

  • Indian Oil Corp.;
  • Bharat Petroleum Corp.;
  • та Hindustan Petroleum Corp.

Раніше, у липні, представники трьох компаній відвідали США для переговорів із місцевими виробниками перед підписанням угоди. 

За контрактом, постачаннями до Індії займатимуться 3 американські компанії: 

  • Phillips 66 відправлятиме два танкери на місяць;
  • Chevron і TotalEnergies – по одному вантажному судну.

Міністр нафтової промисловості Хардіп Пурі зазначив, що цей контракт дозволить імпортувати з узбережжя Мексиканської затоки США майже десяту частину СПГ для Індії. 

Це стане суттєвим зростанням порівняно з минулим роком, коли частка США становила менш ніж 0,6% імпорту Індії, 
– підрахувало видання. 

Сьогодні основними постачальниками скрапленого газу для Нью-Делі залишаються ОАЕ, Катар та Саудівська Аравія. 

Важливо! Індія є другим найбільшим споживачем природного скрапленого газу у світі. 

Як угода вплине на торгівлю зі США? 

Наразі Нью-Делі активно веде переговори з Вашингтоном про торгівельну угоду, щоб зменшити руйнівні тарифи, які президент Дональд Трамп запровадив на індійські товари. 

Однак індійські чиновники поки що висловлюють обережний оптимізм щодо швидкого прориву у переговорах, але сподіваються що газова угода вплине на торгівлю позитивно. 

Індія давно розглядала можливість закупівель у США. Це не є частиною конкретної угоди, але допомагає збалансувати торгівлю зі США, 
– заявив секретар з питань торгівлі Раджеш Агарвал. 

Зауважимо! У серпні Трамп оголосив додаткові 25% мита на імпорт індійських товарів до США через закупівлі російської нафти, повідомили тоді у Білому домі. За цим указом, нові мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів, і в підсумку загальна ставка тарифів сягнула 50%. Ці обмеження вже вплинули на понад половину індійських товарів, що експортуються до США.

Чи знизить Трамп тарифи для Індії? 

  • Президент Дональд Трамп нещодавно заявив, що готовий переглянути тарифи для Інідії та знизити їх. Він пояснив, що митні ставки були підвищені саме через енергетичні зв’язки Нью-Делі з Москвою. За його словами, Індія істотно скоротила обсяги імпорту російської нафти, і це відкриває шлях до послаблення тарифного тиску.

  • Американський лідер також підтвердив, що отримав запрошення відвідати Індію. Він заявив, що планує прийняти його, і не виключає, що візит може відбутися вже у 2026 році.