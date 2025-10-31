Санкції не злякали: найбільший нафтопереробник Індії знову купує у Росії

Вашингтон тисне на Індію з вимогою припинити купівлю російської нафти. Однак індійські компанії не лякають навіть останні санкції США – вони знову купують сировину, лише у "безпечних" постачальників.

Як Індія купує російську нафту?

Найбільший нафтопереробник Індії, корпорація Indian Oil, придбала п’ять нових партій російської нафти з доставкою у грудні. За словами трейдерів, компанія здійснила закупівлі у постачальників, на яких не поширюються нові санкції США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами джерел, нафтопереробник придбав близько 3,5 мільйона барелів нафти ESPO за ціною, близькою до котирувань Дубая. Її мають доставити у грудні на східне узбережжя Індії.

Раніше Indian Oil скасував 7 чи 8 партій російської нафти. Це сталося після оголошення нових санкцій США, оскільки сировина мала постачатися дочірніми компаніями підсанкційних компаній.

Варто знати! Російська нафта ESPO останнім часом стала дуже привабливою для індійських покупців. Раніше більшість сировини цієї марки з порту Козьміно йшла до Китаю. Однак попит у Китаї знизився після того, як державні НПЗ призупинили закупівлі через санкції США, а приватні – вичерпали свої імпортні квоти. Як наслідок, ціна на нафту ESPO впала.

Як індійські НПЗ реагують на санкції США?

Минулого тижня США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті", "Лукойлу" та 31 їхнього дочірнього підрозділу, щоб скоротити доходи Москви.

Після цього багато індійських нафтопереробників, зокрема державних, тимчасово призупинили закупівлі російської нафти. Однак почали шукати можливі законні лазівки, щоб не втратити остаточно постачання з Росії, пише Bloomberg.

Водночас у компанії Indian Oil заявили, що продовжать купувати російську нафту, якщо поставки відбуватимуться через непідсанкційну структуру з безпечним транспортуванням.

Якщо до нас звертатимуться компанії, які не потрапили під санкції, і всі ліміти дотримані, а перевезення здійснюється без порушень, тоді ми продовжимо її купувати,

– заявив керівник фінансового департаменту компанії Ану Джайн.

Важливо! За останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом. Це сталося після того, як ЄС, Велика Британія та США запровадили низку санкцій проти Росії, і Москва була змушена продавати нафту зі значними знижками.

Які США тиснуть на Індію?