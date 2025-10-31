Санкции не испугали: крупнейший нефтепереработчик Индии снова покупает у России
- Indian Oil, крупнейший нефтепереработчик Индии, приобрел 3,5 миллиона баррелей российской нефти ESPO с доставкой в декабре от поставщиков, на которых не распространяются санкции США.
- Индия продолжает закупки российской нефти из-за сниженных цен, даже несмотря на санкционное давление со стороны США и других западных стран.
Вашингтон давит на Индию с требованием прекратить покупку российской нефти. Однако индийские компании не пугают даже последние санкции США – они снова покупают сырье, только у "безопасных" поставщиков.
Как Индия покупает российскую нефть?
Крупнейший нефтепереработчик Индии, корпорация Indian Oil, приобрела пять новых партий российской нефти с доставкой в декабре. По словам трейдеров, компания осуществила закупки у поставщиков, на которых не распространяются новые санкции США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По словам источников, нефтепереработчик приобрел около 3,5 миллиона баррелей нефти ESPO по цене, близкой к котировкам Дубая. Ее должны доставить в декабре на восточное побережье Индии.
Ранее Indian Oil отменил 7 или 8 партий российской нефти. Это произошло после объявления новых санкций США, поскольку сырье должно было поставляться дочерними компаниями подсанкционных компаний.
Стоит знать! Российская нефть ESPO в последнее время стала очень привлекательной для индийских покупателей. Ранее большинство сырья этой марки из порта Козьмино шло в Китай. Однако спрос в Китае снизился после того, как государственные НПЗ приостановили закупки из-за санкций США, а частные – исчерпали свои импортные квоты. Как следствие, цена на нефть ESPO упала.
Как индийские НПЗ реагируют на санкции США?
На прошлой неделе США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти", "Лукойла" и 31 их дочернего подразделения, чтобы сократить доходы Москвы.
После этого многие индийские нефтепереработчики, в частности государственных, временно приостановили закупки российской нефти. Однако начали искать возможные законные лазейки, чтобы не потерять окончательно поставки из России, пишет Bloomberg.
В то же время в компании Indian Oil заявили, что продолжат покупать российскую нефть, если поставки будут происходить через неподсанкционную структуру с безопасной транспортировкой.
Если к нам будут обращаться компании, которые не попали под санкции, и все лимиты соблюдены, а перевозки осуществляется без нарушений, тогда мы продолжим ее покупать,
– заявил руководитель финансового департамента компании Ану Джайн.
Важно! За последние три года Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти морским путем. Это произошло после того, как ЕС, Великобритания и США ввели ряд санкций против России, и Москва была вынуждена продавать нефть со значительными скидками.
Какие США давят на Индию?
Дональд Трамп неоднократно пытался убедить Индию отказаться от закупки российской нефти, даже введя 50% торговые пошлины для давления на Нью-Дели.
Недавно президент заявил, что якобы достиг договоренностей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по российской нефти.
После введения санкций СМИ сообщали, что Индия, вероятно, сократит объемы импорта российской нефти. Торгово-экономические ограничения усложнили процесс поставки сырья.
Впрочем, аналитики отмечают, что сейчас Индия взвешивает риски вторичных санкций и необходимость поддерживать торговые отношения с США, одновременно сохраняя стратегически важные связи с Россией.