Все буквально зупинилося – як руйнується індустрія діамантів через тарифи Трампа

Торговці діамантами попереджають, що галузь вартістю 82 мільярди доларів "зупинилася". Причиною є тарифи Дональда Трампа та глобальну торговельна війна.

Що відбувається з індустрією діамантів

Річ у тім, що поставки через торговий центр Антверпена скоротились до приблизно однієї сьомої від звичайного рівня, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Широкомасштабні тарифи Трампа включають 10% мито на імпорт діамантів, а також запропоновані змінні "репресивні" збори залежно від країни походження. Однак багато інших мінералів, зокрема золото і мідь, виключено з цих заходів.

Хоча Білий дім "призупинив" дію репресивних тарифів на 90 днів, базове мито в 10% вже набрало чинності й залишається в силі. Така невизначеність охолодила ринок дорогоцінного каміння, зокрема індійську індустрію огранювання.

Зверніть увагу! США – найбільший споживач діамантів у світі, на них припадає близько половини світового попиту. Але країна не має власних діамантових шахт і змушена імпортувати всі камені.

Діамантова галузь вже переживала важкі роки

Поставки діамантів з Антверпена, одного з найактивніших центрів торгівлі камінням поряд із Дубаєм, "зупинилися" після оголошення Трампом нових глобальних тарифів. Таку заяву зробила Карен Рентместерс, голова Антверпенського діамантового центру.

Згідно з її слів, що включення діамантів до переліку товарів, що підпадають під мито, "не має сенсу", і порівняла потрясіння в індустрії з тими, які спричинила пандемія коронавірусу. Вона також додала, що щоденні поставки становлять лише сьому частину від нормального обсягу.

Це руйнує індустрію. Все буквально зупинилося,

– сказала Карен Рентместерс.

Діамантова галузь уже пережила кілька важких років. Причиною стали пандемія та конкуренція з боку синтетичних каменів.

Який шлях має діамант? Звичайний діамант багаторазово перетинає кордони – між країнами-виробниками (як-от Ботсвана), торговими центрами (наприклад, Дубай) і центрами огранювання в Індії. Єдиний етап ланцюжка постачання, що відбувається у США м це сертифікація. Найбільша у світі сертифікаційна установа, Gemological Institute of America (GIA), розташована у Каліфорнії й налічує 3 200 працівників.

Важливо! Станом на зараз звичний процес пересилки діамантів до США для сертифікації опинився під загрозою.

Що повідомляють у компаніях

Світова торговельна війна, за прогнозами аналітиків, вдарить по загальному попиту на діаманти, який тільки-но почав оговтуватися. Зокрема Індія, де обробляється понад 90% світових діамантів, може постраждати особливо сильно.

Anglo American, яка володіє De Beers, за останні два роки знизила оцінку вартості діамантового гіганта на 4,5 мільярда доларів через складні ринкові умови. Компанія готується до первинного публічного розміщення акцій De Beers пізніше цього року.

Signet Jewelers – найбільший у світі ритейлер діамантових прикрас – також стикається з проблемами через тарифи. 4 квітня компанія повідомила своїм постачальникам, що не покриватиме витрати на мито за вже оформленими замовленнями, і вимагатиме від них оплатити ці збори.

Зауважте! У листі, який бачив Financial Times, Signet також закликала постачальників якомога швидше доправити наявні замовлення до США, "з акцентом на квітень і травень".